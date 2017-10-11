「神」預測有牢獄災 少年躲藏逃劫仍落網

2017-10-11 18:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕剛滿18歲虛歲19的洪姓少年，涉及吸、販毒2案，恐遭判7年左右刑責，家人帶他到廟壇求神問卜，神明竟預言「19~20，七年牢獄之災、交友慎選...」，少年索性逃躲，少家法院發布協尋，高市少年隊埋伏租處逮人，依法進行保護管束。

警方今表示，洪少於今年4月滿18歲，他未成年期間先後因吸毒、販毒2案被查獲，少家法院傳他不到，9月21日發布協尋，高市少年隊展開查訪、尋人，洪少的父母親推說兒子不知去向，警方根據蛛絲馬跡懷疑洪少根本沒有離家或失蹤，一直窩在父母的租屋處。

少年隊派人前往鳳山區住處尋訪，洪少在屋內拒不開門，警方找來洪少的父母親及阿公動之以情，勸了4個多小時才開門，洪男犯行都在未成年時期，罪責應可獲得減輕，不解洪少為何死命抗拒。

這個謎當警方進門時，看見鞋櫃上的1張紙條終獲解答，紙條上寫著：「19~20，七年牢獄之災、交友慎選...四柱帶官符」等字，洪少表示是求神問卜得來，其中19~20意指19至20歲，所謂「四柱」是出生年月日，洪少和家人覺得很準，深怕會面對販、吸毒7年牢獄之災，索性落跑拒不到案，被少家法院通報協尋。

洪少年四處躲藏長達月餘，直到今年4月滿18歲，因神明指示明年就可改運，可望逃過19~20歲神明暗示的期限，屆時必須把這張符示燒掉，不料尚未改運就被查獲，但應驗了神明「近朱者赤、近墨者黑」、「法網恢恢、疏而不漏」的預言。

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