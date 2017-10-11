想買128G哀鳳卻語言不通 他的下場超級慘

2017-10-11 18:27

〔記者王冠仁／台北報導〕一名尼泊爾籍男子格勒（32歲）日前去台北市西門町獅子林大樓買手機，原本要買iPhone 6 plus 128G，但疑因語言溝通不良，店家認為他是要買64G的手機。格勒返家發現規格不如預期，回去找店家理論，雙方溝通本就困難，再加上格勒氣急敗壞，居然拿了另支128G的手機就跑，店員發現追上阻止並報警，警方趕到，最後依搶奪罪嫌送辦。

警方調查，尼泊爾籍男子格勒日前想換手機，他聽友人介紹，來到台北市獅子林大樓想買一支容量為128G的二手iPhone 6 plus手機。他四處查看詢價，最後進入王姓老闆的店，想以1萬5500元買128G的iPhone 6 plus手機。不過，他與店家疑因語言隔閡溝通不良，店家誤以為他要買的手機容量是64G，因此以1萬2000元賣給他64G 的iPhone 6 plus手機。

格勒返家後發現手機規格不如預期，氣得跑回去理論，店家出示方才開出的收據，證明以1萬2000元賣出的是64G的iPhone 6 plus手機，並沒「坑人」。但格勒氣過頭，居然將櫃位上一支128G的iPhone 6 plus手機拿了就跑，店員發現追出攔人，雙方推擠拉扯，附近攤商見狀報警。

警方趕到先制伏格勒，並調閱監視器影片、訪查目擊者的說詞，認為格勒涉及行搶，最後將他依搶奪罪嫌送辦。