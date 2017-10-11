山寨馬偕事件！林璨秀LINE：宣捷給名片 曾見劉伯恩

2017-10-11 18:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲大學附屬醫院副院長林璨今天出示與「宣捷生技公司」的往返LINE訊息，強調「上海馬偕副院長的名片確實是由公司所提供，並非自己造假」，而且他曾陪同宣捷生技總經理宣昶有，到與馬偕醫院董事長劉伯恩、院長施壽全見面，討論建院相關事宜。

馬偕喊告 亞醫副院長駁造假

馬偕醫院董事長劉伯恩、院長施壽全說，對於林璨使用「假名片」一案，要向警方報案，對此，林璨認為有必要將真相說出，因此今天特地公開3則LINE訊息，強調他的馬偕醫院名片，確實是宣捷員工給他的。

林璨說，他當時是宣捷的員工，受僱於宣捷，曾陪同宣捷總經理宣昶有與馬偕醫院董事長劉伯恩、院長施壽全見面，討論建院相關事宜。

林璨出示的其中一則訊息，是在2015年11月30日接到LINE，內容為一個行程表，條列要他於12月1日下午陪同宣昶有會面劉伯恩。第二則訊息則是2015年的12月1日發出，宣捷員工傳訊息給他，指「會將您馬偕新的名片交給您」，第三則是2015年12月31日發出，行程是指要在2016年元月4日與馬偕醫院的院長施壽全會面。

林璨說，這3則訊息都顯示，他當時是宣捷的員工，陪同宣捷總經理宣昶有跟馬偕醫院董事長劉伯恩、院長施壽全見面討論建院事宜，有訊息為憑，並非造假。