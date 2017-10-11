15歲少女餐飲店打工 愛上30歲老闆獻出初夜

2017-10-11 17:58

〔記者錢利忠／台北報導〕加盟連鎖餐飲業年約30歲的高姓男子，愛上小他15歲的女工讀生小如（化名），去年暑假期間，兩人在LINE上談情說愛的文字，被小如父親發現，小如向父親承認獻出初夜，氣得父親控告高男性侵；高男也承認與小如上床，台北地檢署考量小如仍未成年，今依與未滿16歲少女性交罪將高男起訴。

去年7至8月間，小如到高男經營的連鎖餐飲店打工，她禁不住高男的追求，答應交往並獻出初夜，她返家後父親見她猛當「低頭族」滑手機，且動不動就對手機或電腦螢幕發笑，因而懷疑她偷偷交了男友。

某次小如父親使用家中共用電腦時，發現小如忘了將LINE登出，查看她的對話內容後，驚覺她竟與高男互稱「老公」、「老婆」，等她返家後立即拿出對話紀錄質問她，她才承認與高男正在交往中，並曾發生性關係。

小如父親不滿女兒去打工，竟與大她15歲的老闆談戀愛，認為女兒被高男佔便宜，氣得對高男提告；高男庭訊時承認與小如嘿咻，指兩人交往半年多以來，每個月約發生1次性關係。

檢方考量高男已承認，因小如仍未成年，認定高男涉與未成年少女性交的罪證明確。據悉，案發後兩人仍有往來，小如父親堅持不讓女兒與高男交往，並抱怨「他們還在LINE來LINE去」，透露至少要等到小如20歲後，才准她交男友。