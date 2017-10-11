打死同船北韓漁工 行凶印尼籍漁工判刑14年

2017-10-11 17:33

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣東港漁港今年4月間發生外籍漁工械鬥命案，高雄籍年勝號漁船上北韓籍漁工PAK SON CHOL在酒後酣睡時，遭同船印尼籍漁工KEVIN KETLER TAJANA持木棍朝後腦杓重擊致死，檢方依殺人罪起訴，屏東地方法院今天判處該行凶漁工有期徒刑14年。

檢警調查，「年勝號」漁船載有5名北韓籍漁工及5名印尼籍漁工，兩派漁工素有嫌隙，印尼籍漁工認為北韓籍漁工愛向船長打小報告，指印尼漁工常偷懶，因而懷恨在心。

該船4月27日在東港漁港整補時，兩派漁工趁著休息都喝了酒，醉酒的CHOL（32歲）躺在船後睡覺，印尼籍漁工KEVIN KETLER TAJANA（29歲）竟持木棍猛擊CHOL的後腦杓，北韓同伴發現後，立即叫醒其他人反擊。

兩派漁工械鬥驚動警方到場，漁工嚇得四處奔逃，遭重擊的CHOL送醫不治，警方陸續將滋事漁工逮捕到案，經檢方比對相關跡證後，認定行凶者為KEVIN KETLER TAJANA，另一名印尼籍漁工FEBRIAN DOTINAGI則涉嫌頂替，兩人均被起訴。

屏東地方法院今天下午宣判，KEVIN KETLER TAJANA犯殺人罪，處有期徒刑14年，EBRIAN DOTINAGI犯頂替罪，判刑3個月，得易科罰金。