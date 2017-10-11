稱可拿外國護照唸美國學校詐近600萬 2女吐出獲緩刑

2017-10-11 17:36

〔記者黃建華／高雄報導〕經營移民、留學、遊學代辦業務的董姓、甘姓2女子，11年前得知洪姓醫師想把孩子送出國留學，代辦新加坡移民不成後，改稱可取得南非、法國護照，讓洪的小孩進美國學校念書，前後向洪醫師詐得約新台幣近600萬元，高雄地院一審，依詐欺取財、變造私文書罪將2女分別判刑3年、2年4月，2女不服上訴，但吐出詐騙所得（包括新台幣109萬2156元、美金16萬7000元）給被害人，高雄高分院將董女改判2年，緩刑5年，甘女則改判1年5月，緩刑4年。

判決指出，2007年間，高雄洪姓醫師夫婦因欲送其子出國念書，經營移民、留學、遊學代辦業務的甘姓女子，幫忙代辦洪子新加坡移民失敗後退回部分款項，取得洪醫師的信任。甘女後來得知洪醫師急於想取得他國護照，讓其子進入在台的美國學校就讀，夥同董女先後謊稱只要投資美金20萬餘元購買南非土地，就可以投資方式申請取得南非公民，洪姓夫婦不必到南非，不用放棄台灣工作，其子就可依親移民，取得南非護照。

洪姓醫師信以為真陸續匯款，但南非護照遲沒下文，董、甘2人竟以南非護照用紙缺貨，故尚未辦理成功，後又向洪佯稱「領取南非護照後可能會課以高額之全球稅，是否先暫時不要領取」等語，安撫洪。期間並訊問是否願以3本智利護照替換南非護照，遭洪拒絕。

2011年，董、甘2女又以「法國換總統了，其等有管道可以取得法國護照，請靜待好消息」，並向洪醫師要了多張其子的照片，於同年5月間交付一本印有洪醫師兒子姓名與照片的偽造法國護照，並聲稱「這是台灣第一本，比南非護照還好。」要求洪醫師再付美金2萬元，但洪懷疑是假的，沒付錢，私下透過朋友將護照送到法國駐台北辦事處查證，當場確認是偽造的護照，並遭沒收。洪姓醫師不甘心前後被騙那麼多錢，還拿到假護照，向調查局高雄市調查處報案。

高雄地檢察署偵結，將董、甘2女分別依共同犯偽、變造私文書罪及詐欺取財罪起訴。而2女直到二審吐出所有詐騙款項，賠給洪姓醫師新台幣109萬2156元、美金16萬7000元，才分別獲判緩刑5年和4年。

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