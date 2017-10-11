案外案！警受理失竊車案 疑載藏毒機具

侯男受到陳姓友人指使，將載有機具零件的貨車停放在三重路邊停車格。（記者王宣晴攝）

2017-10-11 17:26

〔記者王宣晴／新北報導〕台北關今年7月驚傳可能誤放夾藏百公斤毒品的金屬器具零件進入國內，而該批零件遭竊，目前下落不明，受理報案的三重分局介入調查，報關人侯姓貨車司機聲稱受了一名陳姓友人委託，從中和租賃小貨車到桃園機場接貨，並將器具及貨車停放在三重的路邊停車格，不料貨車遭竊，器具也不翼而飛，警方調閱監視器後發現貨車被一名戴帽子口罩的男子破壞偷走，開到林口忠孝路的巷內停放，目前仍在調閱監視器追蹤竊賊行蹤。

警方調查，46歲的侯姓男子擔任貨車司機，並無前科，今年7月12日晚上受陳姓友人委託協助報關4台從泰國曼谷進口的機具，侯男當天開著預先在中和租來的小貨車前往桃園機場，在陳姓友人的指示下將被海關封箱的機具與貨車留在三重光復路邊停車格，不料14日上午7時許前往牽車時，意外發現貨車及器具遭竊，趕緊聯繫陳男，並在陳男的指示下報案。

警方獲報後2個小時海關也趕抵，表示要驗貨，警方趕緊調閱監視器，發現貨車被一名戴帽子口罩的男子偷走，開往林口忠孝路，警方前往後發現被停放在巷內貨車，貨車有遭到破壞的痕跡，但車上的4箱機具零件不翼而飛。

警方表示，調查後發現14日凌晨有2、3名男子開著轎車，將車斗上4箱機具零件搬走，隨後又有名戴帽子、口罩的可疑男子上前破壞車門偷車，將貨車開到林口忠孝路的巷子裡停放，隨後攔計程車離去。侯男向警方表示，他與陳姓友人僅見過一面，租車、報關甚至是報案都是透過電話與陳男聯繫，其他細節渾然不知。

警方也發現陳男留下的資料皆為偽造，而報案人侯男僅協助報關，對於機具貨源、是否夾帶毒品絲毫不知，目前已報請檢察官指揮，持續追查機具下落，朝走私毒品方向偵辦。

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