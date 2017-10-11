五專肄業、偽造科大護理系畢業證書當護士 吃上官司

伍姓女子用電腦掃描及修圖軟體，偽造一紙「大仁科技大學護理系畢業證書」到醫院擔任護理工作，去年遭高市衛生局識破是假的，高雄地院（如圖）一審將伍女依偽造特種文書罪判處拘役35日，如易科罰金，需繳3萬5千元。可上訴。（記者黃建華攝）

2017-10-11 16:29

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名伍姓女子，五專護理系肄業，卻用電腦掃描及修圖軟體，偽造一紙「大仁科技大學護理系畢業證書」到某醫院擔任護理工作多年，去年遭高市衛生局識破是假的，高雄地院一審將伍女依偽造特種文書罪判處拘役35日，如易科罰金，需繳3萬5千元。可上訴。

判決指出，五專肄業的伍姓女子，6年前、2011年間，向姓名年籍不詳的友人借用大仁科技大學副學士學位證書，以電腦掃描後利用電腦軟體修改並列印，偽造一紙印有他名字的大仁科技大學副學士學位證書1張，足生損害大仁科技大學對於學位證書核發及管理之正確性。

嗣因伍女受僱於高雄市某婦兒醫院擔任護理人員，於105年1月19日接受高雄市政府衛生局訪談，伍女於訪談中自稱為「大仁科技大學護理系」畢業，並提出前開偽造之學位證書影本為證，經衛生局向大仁科技大學查證發現畢業證書是偽造的，始循線告發伍女涉嫌偽造文書。

高雄地院審理時，伍女坦承不諱，法官審酌伍女不思以正當途徑取得學位，竟偽造副學士學位證書，損害大仁科技大學對於學位證書核發及管理之正確性，誠屬不該。兼衡其犯罪動機、手段、目的、及其犯後態度及前科素行等情狀，爰量處拘役35日，得易科罰金，以資警惕。