和碩內鬼案 4工程師涉洩密自攬訂單套利940萬

2017-10-11 16:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕上市公司和碩科技研發工程師黃仕仲、洪健元、張國華、許宏祺，私下與許的五專同學劉宗明，在海外成立電子公司，4人涉嫌將取得的內部訊息及採購案底價，洩漏給劉男，讓該公司103年起吃下和碩散熱模組料件98%的訂單，3年不法獲利940萬元，致使和碩蒙受損失，新北地檢署依背信、洩漏工商秘密罪嫌起訴黃男等5人。

起訴指出，黃仕仲、洪健元、張國華、許宏祺負責為客戶研發設計產品及測試散熱模組，有採購料件建議權，協助採購部門追蹤採購料件後續品管事宜，101年2月，黃男出資300萬元，其他4人各出資50萬元，在非洲塞席爾成立德聖電子公司，由劉男掛名在台業務經理，黃的叔叔則掛名負責人。

102年7月，黃、洪男將和碩散熱模組物料規格、價格等秘密透過電子信件傳給劉男，讓德聖電子成為和碩導熱墊片合格供應商，賣出71萬美金的導熱墊片，此外，黃、洪男還將他家供應商報價提供給劉男，劉男提出高於其他供應商報價，黃、洪、張、許男再依職權讓和碩採購聖德電子價格偏高的料件，致使和碩失去與其他廠商議價機會。

黃、張男為確保德聖電子成為和碩散熱模組料件唯一供應商，以文件資料未補齊、拖延測試等理由，阻撓第二供貨商供貨，102年7月至104年間，德聖電子接獲和碩訂單共3475萬元，獲利940萬元，期間並分紅2次，和碩發現後主動向調查局報案。

黃男到案後坦承德聖電子有供貨給和碩，但不認此行為觸犯背信，其他4人也均否認犯行，檢方依據彼此電子信件往來內容及分紅帳戶金流，不採信黃男等人供詞。