山老鼠盜240公斤牛樟 「人肉搬運」揹下山被逮

玉里警分局、林務局聯合埋伏，破獲山老鼠盜採牛樟木。（警方提供）（記者花孟璟攝）

2017-10-11 16:11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉有2名竊嫌趁國慶連續假日上山盜採200多公斤牛樟木，由於山區沒有路，還得當「人肉搬運車」徒步把牛樟木塊揹下山，不料白忙一場，一下山就中警方埋伏，警方今起出牛樟木及搬運機具，並依違反森林法及竊盜罪將2嫌送辦。

林務局花蓮林管處玉里工作站主任陳添枝說，前天就發現卓溪鄉秀巒的產業道路邊藏了2大塊牛樟，認為山區可能有山老鼠活動，由於上方是秀姑巒溪事業區62林班地，研判「後續還會有東西要搬下來」，因而不動聲色、通報玉里警分局崙天派出所埋伏。

警方與林務局國慶日清晨4點多，聯合埋伏發現41歲潘姓、44歲劉姓2名竊嫌開貨車載運8大塊牛樟木下山，立刻將2人逮捕；今天並於2嫌於富里鄉石牌村的躲藏處，起出8大塊已支解的牛樟木，總重243公斤，以及大型推車一具。

警方調查，產業道路目前只通2公里，潘嫌向警方表示，他獨自背著鍊鋸徒步1個多小時上山，將林班地內枯倒、腐爛的牛樟木鋸成8大塊，再徒步背著每塊約30公斤的牛樟木下山，部份路段以手推車運送求「省力」，1人作業得連續徒步來回搬運8趟才能把牛樟木送下山，還刻意選清晨4點天還沒亮下山，再請劉姓友人開貨車來載，沒想到還是被抓到。

崙天派出所長潘修億說，接獲林務局通報後雙方即時聯繫、聯合埋伏，將潘姓、劉姓2嫌逮捕歸案，並帶著潘嫌上山查看模擬犯罪現場，發現地面有鋸木的大量木屑，訊後依違反森林法、竊盜等罪嫌今天移送花蓮地檢署，呼籲山老鼠不要以身試法。

林務局玉里工作站檢視並標記盜採的牛樟木，總共8大塊243公斤。（警方提供）（記者花孟璟攝）

劉姓男子開貨車前來接應牛樟，中警方埋伏。（警方提供）（記者花孟璟攝）