「告到你有前科！」 婦闖超商員工室嗆聲判拘

2017-10-11 14:21

〔記者黃捷／台北報導〕陳姓超商女店員去年清洗店內冷氣濾網，將冷氣網架打開，顧客陳姓婦人經過撞到眼睛受傷，她認為未獲店家相當關懷與賠償，竟朝陳女嗆聲「告到你有前科」，還直闖員工休息室，士林地方法院依侵入建築罪，判陳婦拘役20日，可易科罰金2萬元。

判決指出，陳婦2015年9月28日清晨5時許，至北市內湖一間超商消費，因陳女正在清洗冷氣濾網打開網架，但未設置警告標示或採取必要安全措施，陳婦行經不慎撞到，導致左眼鈍挫傷。

陳女事後雖道歉並賠償2800元醫療費，但陳婦仍不滿意，同年10月間到超商找陳女理論，陳女未出面，11月間又再次前往，發現陳女一看到她，就快步跑進員工休息室躲藏，氣得馬上大喊「叫陳女出來」。

陳婦見陳女遲遲不出來，不顧其他店員制止，兩度衝進掛有「非請勿進」牌子的員工休息室，並朝陳女嗆聲：「媽的王八蛋的，把我眼睛快打瞎了，躲來躲去，躲什麼？」「我告到你有前科，告到你什麼都付我...」

陳婦事後控告陳女業務過失傷害，陳女遭判拘30日，可易科罰金3萬元，緩刑2年，應向公庫支付1萬5000元；陳女及超商則反控陳婦無故侵入建築物，士林地檢署第一次不起訴，聲請再議後發回續查，第二次陳婦就被起訴。

陳婦始終否認犯行，但因超商監視器畫面確實拍到她兩次進出員工休息室，連嗆罵的聲音都被錄下，法官因而認定犯行，並認為她態度不佳，毫無悔意，判拘20日可易科罰金，但不得緩刑。