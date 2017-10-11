支持199元的愛心筆 女學生掏400元...全被拿走

2017-10-11 12:13

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名女高中生10日行經火車站旁一處大樓，遇到幾名號稱「偏鄉廣告設計科」的男學生，希望女高中生能用199元支持他們設計的愛心筆作品，不料，當女高中生掏出400元準備讓對方找錢時，錢竟全數被拿走，只留下一句「多的錢可以讓我們回家」，讓女高中生傻眼，將過程PO網，不少網友紛紛留言，呼籲女學生去報警，還有人曾被騙走1800元，引發熱議。

警方表示，目前尚未接獲報案，整個過程還須雙方當事人向警方陳述，才能釐清是否為買賣交易糾紛或涉及刑事案件，呼籲民眾遇到類似狀況，都能向警方求助。

該名女高中生將過程PO在臉書社團，指對方稱是「偏鄉廣告設計科」的男學生，希望她用199元支持設計的愛心筆作品，當她掏出400元準備讓對方找錢時，錢竟全數被拿走，只留下一句「多的錢可以讓我們回家」，如果是真的她還願意，就怕是騙人的，當下她腦波弱，沒把錢搶回來。

不少網友紛紛留言，痛批「男學生」的行為根本是「當街搶劫」，還有人說「當初被騙1800就是在那，當學教訓，主動靠過來的都沒好事」、「搶400，要報警了！哪有這樣推銷？簡直是強盜」、「今天帶小孩去新竹，真的超多這種學生的，而且一直他們一直在尋找目標下手！真的很可惡⋯⋯。」