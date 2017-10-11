70歲老農遇上假檢警老梗 千萬定存險遭騙

2017-10-11 12:09

〔記者王冠仁／台北報導〕一名70歲的屏東陳姓老農，日前接到詐騙集團的假檢警電話，被騙走5張提款卡遭詐走280多萬；詐騙集團食髓知味，想染指陳的千萬定存，再編理由要他去銀行解除定存轉匯到其他帳戶。幸虧駐守銀行的保七總隊第一大隊警方攔阻，不僅讓他看清詐騙集團的手法，也幫他保住千萬存款。

警方調查，陳姓老農生性節儉，多年來省吃儉用存下不少積蓄，他多年前賣掉5分地後，存款數量更是暴增。不過，詐騙集團日前以假檢警的老梗亂槍打鳥撥電話給他，「檢察官」聲稱他的帳戶被人盜用涉及一起擄人勒贖案，如不配合將帳戶內款項交出「保管」，就會成為共犯。

陳一時不察，信以為真，依詐騙集團指示，先後將5張銀行提款卡黏貼在指定的汽車底下。詐騙集團車手取走卡片後四處盜領，將陳的280多萬定存領光；但詐騙集團食髓知味，得知陳還有千萬定存後，要他前往銀行解除。

警方說，陳本月5日跑到台灣銀行屏東分行，告訴行員要解除定存，但行員發現他神色緊張，手上還拿著「某某主任」的姓名與電話，察覺有異通報警方。

警方耐心詢問，發現陳遇上詐騙集團，拿出相關案例講解，他這才發現自己被騙。陳告訴警方，詐騙集團還「教」他，一次解除千萬定存怕被行員察覺有異，所以才告訴他先解除200萬，「詐騙集團真夭壽！」

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