高院判馬無罪理由 扯上蔡英文 法界：應設法翻案

高院認為總統基於憲法職權，應出面了解閣員有無違法亂紀，不管是馬英九或蔡英文都一樣，內容見紅筆劃線者。（記者項程鎮攝）

2017-10-11 12:04

〔記者項程鎮／台北報導〕立委柯建銘自訴前總統馬英九洩密遭高等法院判決馬無罪定讞，高院上午公布判決理由並舉最近政局為例，指閣員如違法亂紀，輿論會怪罪總統，因此前總統馬英九被控在洩密案中，出面了解並找閣揆處理，不違憲政體制，法界人士則認為應設法翻案。

法界人士指出，高院以總統憲法職權為由判決馬英九洩密無罪，理由類似台北地院8月底判馬無罪的判決，當時台北地檢署召開記者會，痛批判決違背法令，將造成權力分立、司法獨立及人權保障等諸多憲政價值門戶破裂洞開，北檢決定提起上訴；法界人士認為，本案應參考北檢見解並設法翻案。

高院指出，我國總統非虛位元首，雖社會大眾與法政學者，常稱我國憲政為雙首長制，但實際運作上，行政院院長由總統直接任命即可，而中央部會首長，常見由總統與行政院院長共同會商後決定，坊間稱行政院院長為幕僚長，實不為過。

以最近政局為例，行政院林全院長辭職後，賴清德接任行政院院長，內閣未全面改組，蔡總統還出面慰留中央部會副首長，因此，中央部會施政如有缺失，閣員如有違法亂紀，輿論以前會怪罪馬政府執政團隊，現在會怪罪蔡政府執政團隊，因此，馬英九出面瞭解本案有無關說情事，併同行政院院長處理，以解決政治風暴、維持政局安定、維護國家利益，合於台灣近年來政治現象，與憲政體制不相違悖。