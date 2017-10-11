百公斤海洛因海關誤放？北檢分他字案調查

由於桃園機場台北關（見圖）的嚴重疏失，可能造超過100公斤毒品流入市面。（資料照，記者姚介修攝）

2017-10-11 11:25

〔記者錢利忠／台北報導〕桃園機場爆出台北關在7月間，可能誤放超過100公斤的疑似海洛因毒品進入台灣，截至目前為止，這批疑似夾藏毒品的金屬機具仍下落不明，進口人只稱機具遭竊，他也不知道貨在何方？這批貨物雖已報為「遭竊失蹤」，但難追回，百公斤海洛因若竄入國內，危害甚鉅；對此，台北地檢署今早已剪報分他字案調查，由緝毒組信組主任黃士元領軍調查。

今年7月間，有4具由泰國曼谷報關進口的金屬機具貨物，原應須機場驗貨放行，但這批總重500多公斤的貨物，X光檢查時顯示有異，而且又是個人進口，必須進行「破壞性查驗」貨物，不過現場無法破壞這批機具，而進口人又稱只能回到工廠才有工具，必須將貨物送到進口人指定地點，於是海關竟允許這批由泰國進口約500多公斤貨物在沒有查驗的情況下，離開機場送往工廠，更離譜的是海關並沒有隨車押運未驗放貨物，直到第二天海關要去工廠開驗貨物時，4具總重500多公斤的金屬機具竟然不見了。

據瞭解，當時金屬機具X光檢查的影像顯示為機器中心有夾藏「有機物品（有毒品海洛因的可能性）」，依照大小來看至少超過100公斤。雖然還無法證實夾藏物是毒品，但資深關員研判貨物來源地泰國曼谷，且是私人貨品，按規定要進行破壞性查驗 ，沒有問題才可放行。