隨媽祖遶境 藥頭返家後被逮

吳姓媽祖信徒也是毒販，陪媽祖遶境後被逮（記者楊政郡翻攝）

2017-10-11 11:25

［記者楊政郡／台中報導］虔誠媽祖信徒竟是社區藥頭！37歲吳男被檢警懷疑是藥頭，經監控都是半夜行動、白天睡覺，檢警得知4日吳嫌與友人烤肉至半夜，翌日上午應該在睡覺，執行逮捕竟撲空！原來他一大清早就跟隨湄洲媽祖遶境一段路祈求平安，但返家後被逮捕，媽祖可能要他面對法律制裁，在他車上及住處查獲海洛因、安毒共20餘公克，移送法辦。

台中市警三分局8月間偵辦一起毒品案，得知吳男（68年次）應是毒品來源者，報由中檢黃嘉生檢察官指揮偵辦，但都找不到他的蹤影，10月初經路口監視影像，搭配通訊監察及跟監埋伏，掌握吳嫌使用車輛牌號及落腳處，發現他白天都在睡覺，計畫5日上午執行逮捕。

檢警發現他4日還和朋友烤肉、喝酒到半夜，5日一大早行動應該可以順利，兵分多路包括數名藥腳也一併執行逮捕，沒想到5日的行動，其餘6名藥腳執行順利，重要的藥頭吳嫌卻撲空，還好檢警不死心，持續埋伏守候，過了中午吳嫌果然出現，當天在吳嫌車上及住家內起獲海洛因4.17公克及安非他命16.88公克等，及吳男在內7名犯嫌。

原來吳嫌因知道湄洲媽祖來台遶境，一大清早起床到遶境路段祈求平安，結束返家被捕，吳嫌可能剛向媽祖祈求平安，心靈平靜，很爽快的坦承犯行，也許這就是媽祖的庇佑，要他早日接受法律制裁。

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