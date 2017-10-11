網購奶粉尿布被倒債90萬 女變本加厲詐媽媽團1290萬

2017-10-11 11:34

［記者楊政郡／台中報導］30歲郭女在臉書上以低價吸引集資團購來出售嬰兒奶粉、尿布等商品，但遭莊姓上手（另案橋頭地院審理中）倒債約90萬元，她變本加厲以同樣手法，低於市價來騙取媽媽們搶購付現，她一再塘塞及拖延出貨，從104年9月至106年元月詐騙、倒債達1290萬餘元，直到106年2月郭女手中連一罐奶粉都沒有，完全無法出貨才曝光，台中地檢署依以網際網路對公眾散佈而詐欺罪起訴。

起訴書指出，104年初郭女在臉書「媽媽寶寶大作戰」社團中，以團購集資方式購買、又轉手販售嬰兒尿布及奶粉，但同年7月遭上手莊女（另案在高雄橋頭地院審理中）詐欺而倒債約90萬元，同年9月第一次沒收到莊女應該寄來的奶粉，郭女隨即無法向下線或消費者交代，自己也無財力填補缺口，於是以同樣手法向下騙。

郭女以便宜3分之1到2分之1的售價，購買數量大可便宜到一半的優惠，吸引消費者或是下線，先大量囤積，且急著收現金，可是出貨卻以搪塞、拖延來應付下線，直到106年2月初，郭女一罐奶粉都沒有、一包尿布都沒有，完全無法出貨，可是已經收了訂貨款1290萬餘元，周轉不過來了才曝光。

郭女到案辯稱，不是要故意騙其他人，實在是上線不給貨，也不給退款，如果有退款，她就會去買奶粉、尿布給下線，已經對上線提告。

檢察官認為，郭女被倒債僅約90萬元，可是她對下線及消費者卻詐得1290萬元，兩者數字不成比例，被告所辯不足採。