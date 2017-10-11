機具入台遺失疑藏毒 財部：貨品未驗出毒品反應

2017-10-11 11:11

〔記者吳佳蓉／台北報導〕外傳台北關今年7月，可能誤放夾藏逾百公斤毒品的「未查驗」金屬機具進入國內，且該批機具現已遺失，多名立委今於立法院財委會質詢時批評海關失職。關務署署長廖超祥備詢時澄清，該批機具通過X光機、緝毒犬檢查皆沒有內藏毒品跡象，已向新北市警局報案追查機具下落。

外傳今年7月間有4具由泰國曼谷進口的金屬機具貨物，重達500多公斤，經台北關時，於X光檢查時顯示可能內藏逾百公斤「有機物品」（有為毒品海洛因的可能性）。該批貨物屬個人進口C3，依規定需進行破壞性查驗，但海關在未查驗情形下就讓貨物出關、送往工廠，結果發現整批機具遺失。

立委盧秀燕、林德福、費鴻泰等批評，海關顯有失職問題，要求財政部一定要追查出該批貨物下落，並徹查相關人員疏失。

廖超祥解釋，這4具從曼谷進口的機具，在台北關時經過X光機及緝毒犬查驗，都沒有毒品反應跡象，「這個案子跟毒品沒有關聯。」當初主要是想了解這批機具，是否有如實裝入進口人宣稱的工廠機械中，才會先上封條，隔天再前往工廠查驗。到了現場發現機具遺失，便立即向新北警察局報案，現正追查中。

台北關關務長楊崇悟則表示，主要是因為查驗人力不足，才會先上封條，沒有專人押運，對此本次疏失，「個人將負起完全責任。」當時負責查驗單位的課長，現已調離至後勤單位，會持續釐清後續行政責任。

財政部長許虞哲表示，海關人員並未親自押運未查驗貨物，顯然有疏失，除拜託警察單位積極協助追查貨物流向外，也會請政風人員介入，釐清人員責任疏失。