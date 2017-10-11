賊球友抄截偷錢 警球友助攻破案

2017-10-11 10:58

［記者方志賢／高雄報導］林姓男子利用打籃球時，趁機竊取球友機車置物箱內財物或偷球友場邊外套內金錢，先後行竊6次得手7600元，林男偷錢後還假裝好心勸被害人把錢收好，讓被害人大嘆：「知人知面不知心！」警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

高雄市三民二鼎金派出所日前接獲民眾報案，指他停放於籃球場外、鼎強街、金鼎路口的機車內財物多次遭竊，警懷疑竊賊可能趁被害人在打籃球鬥牛不注意時下手行竊。

鼎金所員警簡暐倫也是籃球球友，與曾是警察局籃球代表隊選手的所長黃慶煌，利用勤餘時間至該處探訪。經數日觀察，發現與被害人一同鬥牛的27歲林姓球友，舉止怪異。

警到周邊店家查訪並調閱監視畫面比對，查出林男就是竊賊，前天下午至林男住處查訪，並通知他到案說明，林男也坦承犯案。

警查出林男利用被害人打球之際，乘隙先偷被害人機車鑰匙，再至場外打開置物箱行竊財物，有時直接竊取場邊外套內之金錢，再慢慢拎回自己的球鞋作為掩飾，自以為神鬼未覺，不知其犯罪行為均遭監視器拍下。

警方清查陳姓球友被竊3次，共損失6000元、蔡姓球友被竊2次，共損失1300元及王姓球友被竊1次，損失300元，林男共計得手7600元贓款。

林男供稱負債且沒有工作，才下手行竊，對偷竊行為感到抱歉。而知道球友竟是竊賊，陳姓被害人感到震驚與失望，金錢遭竊當天還請他用餐，而林男竟還提醒他要把錢收好。