被爆料成立人頭公司自肥 馬偕董事長劉伯恩今告《鏡週刊》

不滿鏡週刊報導不實，馬偕醫院董事長劉伯恩（左）與院長施壽全（右）11日赴台北地檢署按鈴控告。（記者黃耀徵攝）

2017-10-11 10:53

〔記者錢利忠／台北報導〕《鏡週刊》報導，馬偕醫院董事長劉伯恩涉嫌成立3間人頭公司自肥，要求衛生福利部儘快介入調查；針對該報導，劉伯恩、馬偕醫院院長施壽全，均嚴正聲明稱該篇報導不實，文中指控內容子虛烏有，今早10點多，劉伯恩、施壽全齊赴台北地檢署按鈴，控告鏡週刊加重誹謗。

劉伯恩今受訪表示，該篇報導中所謂的公司，根本沒有藥品買賣項目，也沒有藥師登記，要如何賣藥？何況在1張發票都沒開出的情況下，鏡週刊的報導是如何算出有暴利？此外，爆料內容的時間點也太離譜，他3年前不是董事長，院長也非施壽全。

《鏡週刊》報導另提及，亞大附醫副院長林璨持假名片，冒稱是馬偕醫院「國際醫療副院長」，與中國官方接觸要開設「上海馬偕醫院」；該報導還指出，林璨是在劉伯恩指使下到中國洽談合作，劉另私設人頭公司自肥。

劉伯恩對此表示，有關林燦未經馬偕醫院授權，冒用馬偕醫院名片，未經董事會與院方授權的情況下，擅自與中國洽談設立上海馬偕醫院等事宜，馬偕醫院已掌握相關事證，決定對林燦提告，今天下午1點，將赴北市警局中山分局中山二派出所，對林燦提告偽造文書等罪。

《鏡週刊》昨報導，劉伯恩以馬偕名義設立「馬偕全球生物科技股份有限公司」、「馬偕管理顧問有限公司」及「馬偕真理股份有限公司」，並利用董事長權力修改招標章程，讓醫院採購藥品時不經過藥商，而是直接向自己設立的人頭公司採購，大賺藥價差。

劉伯恩則表示，該報導指控都是子虛烏有，他希望指控者能拿出證據跟他對質；馬偕醫院則回應，任何報導或言論涉嫌妨害名譽，都會依法究辦。負責上述3家公司帳務的會計師陳文炯則表示，這3家公司由熱心人士出資、馬偕醫院提供技術，所以醫院才持有股份，一切合乎醫療法、公司法等規定。