私接工作遭求償800萬 藝人吳亞馨免賠

吳亞馨被控私接代言，遭求償800萬元違約金；台北地院今判她免賠，全案仍可上訴。（資料照，記者溫于德攝）

2017-10-11 10:14

〔記者溫于德／台北報導〕藝人吳亞馨被齊創娛樂總經理周彥彤認定，不但未經公司同意即私自出席澳門賽車活動收取酬勞，並私接面膜與氣泡水廣告等，遭遞狀求償800萬元違約金。案經台北地院審理後，今判決原告訴、被告免賠，全案仍可上訴。

齊創娛樂告訴狀指出，吳雖曾與李宗瑞鬧出淫照風波，但公司仍在102年8月提供發展機會、選擇簽約，並盡力規劃轉型，也請託媒體勿再就報導淫照事件做報導。豈料，吳在前年11月前往澳門觀看男友狄易達賽車時，並名列活動藝人名單、收取主辦單位提供的酬勞4萬港幣，因此懷疑她私接活動，先於去年初發出存證信函，要求暫停活動。

怎知，齊創日後再度掌握吳私接面膜廣告，又在臉書粉絲團發文分享某品牌海洋深層氣泡水，因而提告求償800萬元違約金。

全案今年6月初開庭時傳訊已是前男友的狄作證，他否認4萬港幣是酬勞，堅稱是「紅包」性質；但吳的前經紀人李女，當庭咬定被告所有行為均已「違約」；至於氣泡水林姓男負責人則說，該PO文純粹是吳「幫忙推薦分享」，絕非有償代言。

而周上月20日親自應訊時則說，時下經紀公司正常運作方式與生存之道，均是對旗下藝人抽取適當傭金，絕無可能如被告所說，「不為旗下藝人安排通告而選擇冷凍」，強調「一切問題均出在被告」；她也對坐在被告席的吳發出質疑，「當下收到公司存證信函，為何均不予理會？」並指，被告自知工作量銳減原因，「大眾應心知肚明（指淫照風波）」。

吳則說，當時雖有意願解決合約問題，但公司只想就「解約金」問題做討論，非如其所願的以「結束合約」方式結束雙方關係，最終才委請律師發函終止。

合議庭審酌歷次雙方開庭陳述與相關證據後，今判決原告敗訴，可上訴。