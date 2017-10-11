樂陞案 陳文茜、尹啟銘、李永萍3獨董今不起訴

樂陞案，陳文茜（如圖）、尹啟銘、李永萍3獨董今不起訴。（資料照，記者趙世勳攝）

2017-10-11 09:54

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦日商百尺竿頭收購樂陞科技破局案，認定全是樂陞前董事長許金龍「自導自演」，坑殺兩萬名投資者逾28億元；許金龍還涉利用樂陞投資中國同步公司等機會，私募股票套利，並簽不平等密約債留樂陞，海撈逾40億7000多萬元，許今年初已被依違反證券交易法等罪起訴，具體求刑30年；針對樂陞前獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍等3人被控背信部分則罪證不足，今天獲不起訴。

此案移審台北地院後，北院今年初開接押庭，法官審理後裁示許金龍6000萬元交保，並應由具足夠資力的個人或數人出具2億元書面保證；但許金龍稱找不到具資力的保證人，因此還押看守所，目前仍在押。

除許金龍之外，被起訴的另有曾犯下國票案的「百億大盜」楊瑞仁（現改名楊博智）、樂陞前代理董事長李柏衡等10人。

檢方調查，許於2013至2015年間，5度利用紙上公司虛偽「策略性投資人」，以市價8成取得樂陞私募股票，再利用樂陞投資中國Tiny Piece 28億元、同步公司53億元機會，隱瞞董事會與對方簽訂密約，要求對方股東購買其個人私募股票，分別獲利逾12億7000萬元、26億4000萬元。

樂陞案，陳文茜、尹啟銘（如圖）、李永萍3獨董今不起訴。（資料照，記者謝君臨攝）