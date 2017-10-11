奇蹟！迷蹤3天、2天沒吃 9旬翁山區平安獲救

9旬于姓老翁在山區迷蹤3天、2天沒東西吃，在警民合作下最後順利平安獲救。（記者黃佳琳翻攝）

2017-10-11 09:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕住在桃源區建山部落的9旬于姓老翁，7日從家中外出運動隨即失去連絡，家屬焦急報警後，警、消及當地山青加入搜救行列，終於在昨天下午順利尋獲于翁，令警方驚訝的是，于翁年事已高，且已2天沒有進食，竟然還能在山區裡存活下來，直呼是奇蹟。

六龜警分局指出，8日晚間7點多，于姓老翁的家人報案指出，于翁自7日上午6點離家後，已兩天未歸，家人四處連絡親人均未發現老翁蹤跡；據家屬描述，于翁雖然年事已高，但腳力相當好，還能從桃源走到甲仙，一次走幾十公里的山路的沒問題。

經警方調閱附近監視器過濾，並未發現于翁步行經過的紀錄，加上他身上未攜帶手機無法定位，增加警、消搜救困難度，但搜救人員不放棄希望，依據過濾監視錄影系統畫面，加上訪查民眾曾疑似目擊于翁出沒在建山部落後方山區，經警民通力合作，實施地毯式擴大搜尋，終於在10日下午2點半左右，在距離部落1.7公里的水源農路旁，尋獲失蹤近3天的于翁。

于翁被尋獲時身體虛弱地倒臥樹叢中，雖無生命危險，但已2日未曾進食、飲水， 加上腳踝扭傷，身體狀況不甚理想，他說，當天上午出門運動，也不知為何到後方山區；最終由搜救人員將老翁背送至巡邏車，載至建山里活動中心，並聯繫寶來消防隊救護車送醫治療，順利完成搜救任務。