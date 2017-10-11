「黃色大桶」顯眼 小關山墜谷巡山員順利獲救

2017-10-11 08:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕7日晚間，林務局楊姓巡山員進行山中巡查作業時，不慎在小關山林道滑落陡坡，導致腳踝扭傷無法行走，楊員透過無線電向外求援，警、消9日下午接收到楊員無線電微弱訊號，得知他避難的等地點有「黃色大桶」及一棵大樹，經驗豐富的救難人員判斷確認楊男所在地後，昨晨成功尋獲並完成直升機吊掛送醫。

高市消防局指出，楊姓巡山員滑落陡坡後，因裝備掉落且遭雨水淋濕、糧食不足，且帳篷在墜谷當晚就被強風吹走，他只能利用無線電對外求援，高市六龜救難協會飛鷹大隊接獲他的求救訊號，8日上午通報高市消防局。

消防局獲報後，8日午間在寶來分隊整裝集結，由桃源分隊分隊長陳義雄率隊員5名，與3名林務局人員會同上山搜救；因初期報案地點不明確，楊員僅告知由小關山下山約30鐘後滑落，身處於叢林中，搜救人員初步鎖定小關山往小關山林道方向附近區域，林務局亦同步申請直升機於三角點附近進行空搜，但因天候不佳折返。

因連日山區大雨，增加搜救難度，期間搜救人員嘗試以無線電與楊員聯繫，皆無回應，直至9日下午，救難人員接收到楊員無線電微弱訊號，楊員表示，他目前所在位置旁邊有橘黃色的桶子及一棵大樹等明顯目標物，消防局第六大隊中隊長江淑芬根據所述研判，認為該橘黃色桶子位於四岔路口往凹谷營地方向約200公尺左右的路旁，經確實有一棵明顯後大樹，立即定位並通知前線搜救人員往該方向前進。

10日上午8點左右，搜救人員順利發現楊員，他意識清醒、腳踝扭傷，已無糧食飲水，搜救人員立即給予保暖及飲食補充，再交由直升機順利吊掛轉交由台中市消防局救護車送醫。