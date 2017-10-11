暖心！3馬國學生騎車誤闖國道 貨車司機解危

3名馬來西亞學生騎車誤闖國道，貨車司機護送解危機，他們大讚：「台灣人真熱心！」（記者湯世名翻攝）

2017-10-11 08:14

〔記者湯世名／彰化報導〕「台灣人真熱心！」3名馬來西亞大學生趁著國慶連假來台騎腳踏車環台旅遊，昨天3人騎車行經彰化市彰南路時，疑因不熟路況騎上中彰快速道路，接著又騎上國道3號快官交流道，3人誤闖國道被呼嘯而過的車輛嚇壞之際，1名駕駛大貨車經過的簡姓司機發現情況危急立即停車，將3人連人帶車載往10多公里遠的西濱快速公路，解除危機，3人頻頻道謝，國道員警得知後誇讚司機善行是「做了最好的國民外交！」

國道七隊警方指出，這起騎腳踏車誤闖國道事件發生在昨天上午9時30分，3名馬來西亞的大學生最近來台遊玩，租賃腳踏車環島旅遊，昨天途經彰化市彰南路時，以為中彰快速道路是一般道路而騎上去，緊接著又騎上國道3號快官交流道北上，赫然發現「騎錯了！」但也只能硬著頭皮往前騎。

3個大男生騎在北上路肩時驚險萬分，北上車道的車輛時速都在上百公里，把3人嚇壞，正在不知所措時，1名簡姓男子駕駛大貨車搭載妻子行經該處，發現情況危急立即停車，還詢問：「你們迷路了嗎？」3人驚慌地說：「我們要去麥寮，不知道該怎麼辦！」國道七隊員警也駕駛巡邏車抵達現場，員警以警車在貨車後方警戒，由簡男打開後車斗，讓3人連人帶車坐上車斗，護送到10公里遠的和美交流道，再送他們到數公里遠的西濱快速道路，3人感動地說：「台灣人真熱心！」

貨車司機搭載3名學生化解危機的影片被PO上網，網友紛紛誇讚司機是「台灣最美的風景」、「佛心來著」，還有人說「愛心不分國界」，司機做了最佳示範。

警方表示，國道上一次出現3輛腳踏車相當罕見，也相當危險，所幸大貨車司機熱心搭載3名馬來西亞大學生，不僅化解危機，更是做了最好的國民外交！

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