釣魚信讓遠銀遭駭18億？ 傳FBI擬來台協助辦案

遠東商銀日前發生SWIFT系統遭駭客入侵，盜走6000萬美元案件。（資料照，記者李靚慧攝）

2017-10-11 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕遠東商銀日前發生SWIFT（環球銀行間金融電訊網路）系統遭駭客入侵，盜走6000萬美元（約台幣18億元）案件，事後還有50萬美元尚未追回，現在傳出，美國FBI將會派幹員來台協助辦案！

《周刊王》報導，孟加拉商銀過去曾被盜領台幣近30億元，當時美國FBI認定，這件事可能是北韓的神秘網軍「121局」所為，和這次遠東商銀被盜領的手法雷同，這回將派FBI幹員來台協助辦案。

報導提到，「121局」由金正日設立，金正恩接位後全力發展，裡面的人都由金正恩欽點。遠銀外匯部門員工上週二上班時，發現電腦打不開，資安部花了一番功夫才重啟電腦，但發現SWIFT系統所有交易紀錄都被毀掉，原本以為是單純的硬體故障，但後來卻發現幾筆可疑的「虛擬匯款交易」，總金額高達台幣18億元。

承辦的員警透露，很可能是遠銀有行員無意中點開了駭客集團發到公司信箱內的釣魚信，才會讓駭客得以入侵系統、予取予求，但詳情仍待查證。

面對遠銀遭駭案疑似北韓「121局」所為，FBI是否派人來台協辦？幹員透露，當然有可能，但目前不知確定時間表。不過FBI駐台人員卻相當低調，表示任何偵辦中的案件，都不會對媒體表示意見。

遠銀公關則說，現在還在了解是否是員工開了釣魚信才會遭駭，若有結果會對外說明。