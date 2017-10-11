神腦總裁被爆飛吻小三 妻子怒：元配都該死？

林保雍被爆頻繁和一名女性出雙入對。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-11 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕神腦國際總裁林保雍被週刊爆料，頻繁和一名身材凹凸有致的女性出雙入對，身邊跟有一名小女孩，林妻劉永明也證實有此事，甚至情緒一度激動地反問：「難道我們元配都該死嗎？」

《壹週刊》報導，林保雍10月7日晚上和一名熟女以及年約5歲的小女孩，到高檔日式料理店參加聚會，林對這名熟女和小女孩相當溫柔，甚至在離開時還會與她們依依不捨飛吻道別，爆料者透露，林保雍常帶著這名熟女和小女孩參加友人聚會，女方就像女主人般替林保雍招呼賓客，3人互動相當親暱。

《壹週刊》向林妻劉永明查證此事，她先說：「我知道很久了啊！你們怎麼會有這個消息？」林妻接著說，她知道有這號人物，常常會聽說，但是已經發生了，又能麼辦？現在生活很簡單，自己也不是事事會去探究的人，所以到現在還沒看過這名女子。

劉永明後來情緒明顯波動，開始詢問起小三的外表、身材、個性，甚至反問：「難道我們元配都該死嗎？」但隨後又語氣緩和說：「我有聽說他們之間有個小孩，年紀很小，小孩出生後在國賓宴客20幾桌，其實我很同情他，這麼老了還生了這麼小的孩子，小孩長大後自己也8、90了。」

劉永明透露，在2006年就曾發現過女人傳給林保雍的簡訊，上面寫著「老公我在床上等你喔！」、「老公我好想你」，那時候太生氣了，就把林保雍趕出去。不過劉永明也說，丈夫其實對家裡的人很好，再怎樣都還是4、50年的感情，現在的關係就是朋友和家人，每天還是會通電話，每週都會和孩子聚餐，也會一起出國。