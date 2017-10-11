獨家》妻子頭七夜睡繼女 獸父二審重判8年半徒刑

2017-10-11 00:00

〔記者王捷／台南報導〕女子小琪（化名）從小隨母改嫁，15歲那年母親過世做頭七時，小琪害怕找繼父陪睡卻遭性侵，小琪一開始抗拒，後來疑似衍生「斯德哥爾摩症候群」，父女畸戀還懷孕產子，直到生父發現提告，小琪出庭時甚至落淚替繼父向法官求情。

小琪父女亂倫案，繼父在庭訊中辯稱，妻子於2014年10月過世，做頭七時女兒因害怕，要求他陪睡，父女倆在當夜發生性行為，此後每個月有1到2次性行為，直到2016年4月女兒發現懷孕6個多月，才因東窗事發而停止。

今年4月雲林地院依強制性交判繼父5年徒刑，但因為繼父認為，小琪沒有反抗意思，上訴台南高分院。

在台南高分院偵查審理時，檢察官問小琪要不要對繼父提告？這時小琪低下頭哽咽，並搖頭否定，在檢方又問小琪會不會想讓繼父被關時，小琪情緒崩潰，哽咽回答不希望，並邊淚訴說，她知道繼父因為她被關，但是繼父對她很好，拜託檢察官能原諒繼父，因為繼父比生父親還要好，讓檢方聽到後感到不捨。

看到小琪情緒激動，檢方曾懷疑小琪與繼父間產生男女情感，但是小琪否認，還拿LINE截圖，自稱遭到繼父性侵後，仍以「爸比」親暱的方式喚繼父。

雖然，小琪替繼父求情，但法官認為，依據兒童及少年福利與權益保障法，成年人對未成年人犯罪，可加重2分之1刑期，今年9月底二審加重刑期，改判8年半。

判決後，問到檢方小琪在審理中時與繼父的關係，檢方表示因為要保護當事人，所以不便透露，但是有將繼父與小琪分開，小琪的孩子則是交給繼父的親戚照顧；照一般案例來說，遇到亂倫或性侵案，檢方會通知家防中心，受害者會將交給親人照顧，與加害人分開，不得已才會將受害人安置到安置中心。

台南奇美醫院精神科主治醫師高霈馨說，小琪非常有可能對繼父產生了「斯德哥爾摩症候群」而不自知，繼父可能對小琪略施好處，卻又將小琪當作洩慾的對象，讓小琪產生依賴、同情，有矛盾又複雜的情感，因此讓性侵接二連三發生。

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