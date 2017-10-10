前總統馬英九被控教唆洩密 高院明早10時宣判

2017-10-10 22:10

〔記者楊國文／台北報導〕4年前民進黨立法院總召柯建銘被指涉司法關說案後，自訴前總統馬英九涉教唆洩密等罪，台北地院認為無法證明當年9月1日凌晨是由馬英九親自打那通88秒關鍵電話，指示前檢察總長黃世銘當日中午帶特偵組機密案件向他報告，另外，馬召開記者會抨擊柯涉司法關說，是針對可受公評之事進行評論，因此判馬無罪，全案上訴後，高等法院明上午10時宣判此案。

據指出，前總統馬英九、立委柯建銘明上午都不會出庭聆判。由於此案法定刑是3年以下徒刑的案件，因一審改判馬無罪，若高院仍判馬無罪，則全案定讞，如果改判馬有罪，因受惠釋憲案指應給當事人一次上訴救濟機會，則馬仍可上訴。

這起震驚各界的總統洩密案，源於2013年8月31日深夜，當時檢察總長黃世銘主動到官邸向馬英九報告立法院長王金平疑向法務部長曾勇夫關說柯建銘涉全民電通案，讓柯獲判無罪確定，黃離開後，馬召集當時閣揆江宜樺、總統府副秘書長羅智強，將黃報告的內容轉告2人並商討對策。

隔天凌晨，馬英九被又指示秘書林有振打電話給黃世銘，約他2度見面報告案情細節，9月4日另指示黃世銘直接向江宜樺報告，事後特偵組才將全案偵結，特偵組、馬英九先後開記者會說明，並指王金平、柯建銘等人涉司法關說，柯建銘分別向台北地檢署及台北地院告發、自訴馬英九涉犯洩密、教唆洩密、加重誹謗及違反通訊監察保障法等罪。

其中，2013年8月31日馬英九在官邸將關說案情洩露給江宜樺、羅智強以及教唆黃世銘提供關說資料給江宜樺部分，台北地院判馬無罪，台北地檢署已上訴高等法院，日前已分案審理中。此外，黃世銘涉洩密等案，遭判決1年3月定讞，可易科罰金，黃已繳清罰金45萬元了事。

柯建銘另針對9月1日馬英九凌晨涉致電要求黃世銘二度到官邸向他報告偵查細節，以及馬英九公開批評柯涉司法關說部分，向台北地院自訴馬英九加重誹謗。

台北地院審理後，馬始終堅稱「沒有犯罪」，合議庭以柯建銘自訴內容和證人證詞，都無法證明9月1日凌晨那通關鍵的88秒的電話中，是由馬英九打電話指示黃當天中午再到官邸提供、說明任何與特偵組案件相關機密資料，因此不構成教唆洩密。

另外，馬英九召開記者會抨擊柯涉司法關說案部份，合議庭認為馬是針對可受公評的公眾事務，提出善意評論，未觸犯加重誹謗罪，因此判馬均無罪。柯不服，上訴高等法院。

高院經半年審理，明天上午10時將宣判此案。