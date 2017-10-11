獨家》桃機誤放逾百公斤疑似毒品入關 至今下落不明

由於桃園機場台北關（見圖）的嚴重疏失，可能造超過100公斤毒品流入市面。（記者姚介修攝）

2017-10-11 06:00

〔記者姚介修／桃園機場報導〕蔡英文總統昨天國慶日演講時，再度宣示政府打擊毒品之決心，但沒想到桃園機場台北關有可能在7月間誤放超過100公斤的疑似毒品進到台灣，截至目前為止，這批疑似有夾藏毒品的金屬機具，仍然下落不明，進口人只稱機器遭竊，他也不知道貨在何方。

今年7月間有4具由泰國曼谷報關進口的金屬機具貨物，原本應該要機場驗貨放行，但這批總重500多公斤的貨物，由於機器在X光檢查顯示有異，而且又是個人進口C3，必須進行「破壞性查驗」貨物，不過現場無法將機器破壞，而進口人又稱只能回到工廠才有工具，必須將貨物送到進口人指定地點，於是海關竟然允許這批由泰國進口約500多公斤在沒有驗貨的情況下離開機場送往工廠，更離譜的是海關並沒有隨車押運未驗放貨物，直到第二天海關要去工廠開驗貨時，4具總重500多公斤的金屬機具已經「樓在貨空」。

據瞭解，金屬機具X檢查的影像顯示為機器中心有夾藏「有機物品（有毒品海洛因的可能性）」，依照大小來看，至少超過100公斤以上，雖然無法證實4具金屬機具中心顯示的有機夾藏物是毒品，但是資深關員研判貨物來源地泰國曼谷，明明就是私人貨品一定要進行破壞性查驗，沒有問題才得放行，海關不知是以何種規定，允許該批原本可以需要破壞檢查的貨物離開機場，而且總重500多公斤的貨物，可以這麽巧的正好被「偷走」，又正好沒有關員押運。

根據多名資深海關表示，這是誇張到不能再離譜的疏失了，個人報關就是必須驗貨放行的貨品，更何況X光還有「有機物（可能是海洛因毒品）」的影像，現場即使不能破壞，也應該想辦法破壞打開，怎麽會同意「可疑未驗貨物」離開機場？

關員進一步指出，根據海關驗貨規定，所謂的「廠區驗貨」規定「不包括移地進行破壞性查驗」，可符合條件的貨物，第一就是高精密科技貨品必須在無塵環境開箱，許多高科技新竹園區的進口精密儀器都是選擇在廠區查驗，另一種就是歷史文物古董文物，為了怕損壞，一定要在展覽現場開驗，上述物品都要封櫃封車押運。

此案離譜的是竟然沒有海關押運，這可以說是台北關前所未有的疏失，現在貨物已經報為「遭竊失蹤」，雖然X光顯示為「有機物（有可能是海洛因）」，但已經不翼而飛，也無法查證追回超過百公斤的海洛因，如果流入市場，後果不堪設想。

針對此案，海關仍無法即時回應，但記者查證後，台北關只將當天值班蔡姓課長調其他單位，由於目前所有台北關主管都是關務署署長自己由海運帶來的人手，也難怪國王的人馬不熟悉非常專業的空運業務，才會這次捅出這麽大的簍子，沒有任何作為，輕描淡寫帶過。

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