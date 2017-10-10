出動周董騎的三輪大重機 警方揪出連假塞車源頭

屏東警方的三輪大重機在連假正式出勤。（記者陳彥廷攝）

2017-10-10 21:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國慶典禮憲兵大型重機帥氣登場搶盡風頭，不過屏東縣警方不讓軍方專美於前，國慶連假祭出三輪大型重型機車執勤，發揮更穩定的特性巡遍轄區，成功發現塞車源頭、馬上疏導，由於警用三輪大重機相當罕見，也引起不少好奇的眼光。

連假南來北往經過屏東枋寮轄區的車輛超過10萬車次，每天早上下午分別出現南下及北上的車潮，許多交通節點如枋寮五岔路口和沿山公路與台1線路口等，都出現回堵亂象，屏東警方祭出兼顧車輛上快車道及機車機動性的三輪大重機上路執勤。

這款大重機為國內業者研發，之前曾請藝人周杰倫代言，交通部開放三輪機車上路後，警政署獲該公司贈送10輛三輪大重機，期盼執勤時能更面面俱到，屏東縣警局去年獲分配2輛，就是這次國慶連假在交通疏導上立功的主角。

屏東縣警局考量轄區特性，該三輪大重機分配給交通隊，交通隊隊長魏坤男指出，國慶連假排班，讓具有駕照、並經過警政署專業訓練的員警騎車到枋寮至車城之間執勤，主要用於逕行搜證取締如車輛違規切換車道或不打方向燈塑，或取締路邊違停、車輛行駛慢車道及行駛路肩等等，這個連假3天值勤，取締逾40件違規行為。

魏坤男表示，三輪大重機可騎行快車道，但因體積小，警用車輛也能在特殊情況到機慢車道執法，功能多元，加上三輪更為穩定，也減少傳統兩輪較易倒車風險，且立直不費力，只要拉手煞車就能置放，見有路況馬上下車執法或排解路上狀況；這個連假也透過該大重機在沿山公路發現轉往台1線因紅燈而口堵，員警馬上停下排解分流，紓解亂源。

不過也有員警說，三輪大重機因為機構及設計，加速度不如一般二輪大重機，速度慢、卻更穩定，不過且車多難免還是會塞在車陣中，與兩輪機車各有適用不同情境的優缺點。