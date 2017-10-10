劉伯恩被爆自設公司綁標 馬偕：報導不實 明天提告

2017-10-10 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕周刊爆料馬偕醫院董事長劉伯恩以人頭公司自肥，衛福部要盡快介入調查，馬偕醫院今天（10日）傍晚聲明表示，該報導毫無根據，並通知媒體，將於明天上午10點前往台北地檢署按鈴控告。

《鏡周刊》今天報導，劉伯恩以馬偕名義設立「馬偕全球生物科技股份有限公司」、「馬偕管理顧問有限公司」和「馬偕真理股份有限公司」，並利用董事長權力修改招標章程，讓醫院採購藥品時不經過藥商，而是直接向自己設立的人頭公司採購，大賺藥價差。

馬偕醫院今天召開記者會發表聲明，劉伯恩表示，報導指控都是子虛烏有，他希望指控者能拿出證據予他對質；院方表示，任何報導或言論涉嫌妨害名譽，都會依法究辦。負責上述3家公司帳務的會計師陳文炯則表示，這3家公司由熱心人士出資、馬偕醫院提供技術，所以醫院才持有股份，一切合乎「醫療法」、「公司法」規定。

馬偕醫院同時通知媒體，馬偕董事長劉伯恩與院長施壽全將於明天早上10點，前往台北地檢署按鈴控告鏡周刊今日的不實報導。

《鏡周刊》提到，馬偕醫院和長青藥局合資的「馬偕全球生物科技公司」，馬偕醫院持股19.9%，劉伯恩以施壽全等人名義持股36%，迴避《醫療法》「財團法人對單一公司的投資不應超過2成」的規定，公司設立時間在今年9月6日，代表人則是馬偕醫院書記董事林柏壽。