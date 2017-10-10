母欠高利貸840萬 讓13歲少女房東差點沒租金收

2017-10-10 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕新北板橋1名13歲的江姓少女，5年前父親過世後，繼承了包括板橋錢櫃1樓等3筆房地產，每月收取7萬租金，用作平日生活開銷。不料，少女越南籍的母親為還欠下的高利貸共840萬元，竟將館前東路房產賣予何男，後又將錢櫃1樓與四川路1段的房產設定抵押1540萬跟信託登記，房租的租金也讓給何男。後來少女提起訴訟，法官依《民法》認為江母損及未成年子女利益，判雙方交易與登記無效。

根據《蘋果》報導，江姓少女父親身後留下板橋館前東路、館前西路及四川路1段有3筆房地產，其中館前西路1樓房屋租給錢櫃KTV，每月共可收得租金7萬元，作日常生活開銷。不過不諳中文的越南籍江母，因經營卡拉OK失敗欠下840萬元高利貸，為了償還債務，找到願意借錢的何男。江母帶著女兒將館前東路1樓房地產，以700萬元的價格賣給何男女兒，而何男以需要支付仲介、手續費等為由，要求買賣契約書上將700萬元填寫成1100萬元。

之後，在何男的幫忙下江母陸續償還了部分高利貸債務，不過何男發現館前東路房屋已遭銀行設定抵押沒有辦法過戶，因此再提出少女名下的3筆土地，共設定1540萬元最高限額抵押權，信託登記給何男女兒，並要求江姓母女簽下房屋租金出讓書。

事後少女向新北地方法院提起訴訟，主張蓋章時僅12歲，根本不了解合約內容，只是依照江母指示，少女的利益僅為了江母的個人債務遭損。何家則聲稱，2人均有簽名，所以契約仍有效力。

《民法》第1088條等規定，父母處分未成年子女財產，均要對子女有利才具效力。新北地院表示，在此筆買賣與登記中，都是要解決江母個人債務，而非為了少女利益，考量少女年幼，且無從反對母親，判決少女勝訴。

少女勝訴後，何家提起上訴，高院開庭雙方仍持己見，雖然法院已安排調解，目前仍沒有共識。