已婚渣男性侵少女還不夠 竟拍裸照脅迫當性奴

2017-10-10 15:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已婚蔡姓男子結識少女，竟性侵得逞還拍裸照，事後並用以恐嚇需當性玩具，新竹檢方依性侵等罪嫌起訴。

蔡姓男子婚後背著妻子尋求一夜情，7月在網路的陌生隨機聊天室，結識15歲少女。蔡男邀少女一同出遊，他從北部開車載她到新竹某處公園內，車停在路旁，兩人一時興起，竟在車內車震。只是少女為保有處女之身，僅同意蔡男為其口交，再進行肛交。而蔡男與少女在車震時，還不忘用手機拍下激情嘿咻的過程，留做紀念。

蔡男完事將少女送回家後，竟心生歹念，為想將少女當性玩具，遂透過「隨機聊天」通訊軟體傳送訊息及4張性愛裸照給少女，要求她隨傳隨到，以滿足其淫慾。

蔡簡訊內容寫道，「這些照片被你家人看到你就完啦」、「你逃不出我的魔掌」、「你敢背叛我，你就完了，你知道嗎？」、「以後我說什麼就是什麼知道嗎？懂不懂」、「我如果要拿照片威脅妳妳能怎麼辦」、「我不會給妳爸媽看放心，只要我講什麼妳做什麼，乖乖聽我的話就好，懂嗎？妳什麼都不必知道，我叫妳怎麼做就怎麼做，你讓我不爽我會給妳家人同學都知道的，現在妳有許多照在我這邊妳難道不會怕嗎？」，讓少女心生害怕，向母親泣訴，其母才帶她報警逮狼。

蔡男遭檢警方傳喚到案說明，他向檢警坦承，兩人在網路聊天時，知道對方是15歲少女，而他也有跟少女發生車震，但兩人是你情我願的，因此當下也有用手機拍下兩人車震的激情過程。新竹檢方認為，蔡男涉對未滿16歲女子性交罪、拍攝未滿18歲之人性交猥褻電子訊號罪、恐嚇罪等3罪嫌提起公訴。

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