消防隊辦國慶抽獎直播 防災宣導「比曬太陽有效」

林園消防分隊國慶日直播抽獎，分隊長何信育（左）解題宣導防災救護。（記者洪臣宏攝）

2017-10-10 15:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園消防分隊有創意，在國慶日辦FB直播宣導防災救護抽獎，一天觀看人次達數千，林園分隊表示，有時要找一百人的宣導現場都很困難，透過網路觀看人次多且年齡層廣，「比曬太陽有效」。

林園消防分隊分隊長何信育看到網路直播興盛、即時互動熱絡，突發奇想利用Facebook舉辦「國慶防災問答抽獎」，以「預防勝於治療」角度出6道題，從9月底開放民眾透過網路答題。

直播抽獎活動今天在林園分隊舉行，婦宣隊、義消也前來參與，由何信育、婦宣小隊長潘虹秀，針對住警器安裝、火場求生口訣關門避難、抗震保命步驟等逐一解題，宣導正確防災救護觀念。

林園分隊指出，共有61名民眾答題，56名全部答對，其餘5名都錯在CPR（心肺復甦術）。何信育指出，以前都是宣導「叫（叫喚患者）叫（求救）A（暢通呼吸道）B（人工呼吸給氣）C（壓胸）」，但近年已經改為「叫叫CABD（電擊）」。

林園溪州東興宮信眾伍景文、龔主勝提供太陽星君福佑的小神衣共20件，林園分隊則送出消防寶寶、立鐘及防災炫字小風扇，試圖提高點閱率，果然吸引民眾按讚，或打出「可愛，我要」字眼，不到一天點閱率達到數千，效果讓全隊大為興奮。

何信育表示，利用社群網路將推廣防災知識，可普及到各年齡層，更將宣導的範圍多元提升，未來除持續舉辦，且開放與民眾即時互動。