騎車搖晃滿口酒氣 「慣犯」婦辯只吃燒酒雞

2017-10-10 15:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕49歲楊姓婦人騎機車未開車燈且搖搖晃晃，員警攔下酒測值高達0.65mg/L，楊婦辯稱是吃燒酒雞造成，警方調查她已有2次酒駕被逮紀錄，根本抓不怕。

左營警分局舊城派出所員警今天凌晨02時45分巡經左營大路，發現楊婦騎車不穩且未開車燈，將她攔下提醒，沒想到她一開口就是濃濃酒氣，警方酒測時，楊婦不斷辯稱只有吃燒酒雞，沒喝酒，卻測出了0.65mg/L。

警方調查，楊婦在軍校路跟友人聚餐，結束後準備返回翠華路住家，不顧已有酒駕前科仍違法上路，訊後依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆