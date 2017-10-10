1歲女嬰受困車內 粗心母親自責

2017-10-10 14:42

〔記者洪定宏／高雄報導〕住台中的張小姐利用連假，開車載小孩及朋友到高雄度假，昨天下午進入大魯閣草衙道購物中心停車場，甫熄火下車，卻因鑰匙未拔，汽車自動上鎖，獨留1歲女兒被反鎖車內，嚎啕大哭。

高雄警方獲報，趕緊以擊窗器打破車窗，打開車門，救出女嬰，員警卻不慎被碎玻璃割傷，所幸沒有大礙；張女則對自己的粗心大意，感到自責。

高雄警方今天發布訊息指出，因連續假日，鎖店沒開，購物中心出動保安、醫療小組到場，最後決定報案，員警到場取得張女同意，決定破窗，順利救出女嬰。