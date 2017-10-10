與人妻網路「虛擬性愛」太超過 他被判賠12萬

2017-10-10 14:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市一名許姓男子，去年在網路遊戲上認識年輕貌美的人妻小晴（化名），兩人在遊戲內結為夫婦，並經常透過通訊軟體隔空討論性愛細節，不料後來小晴丈夫發現對話紀錄，憤而提告，台北地院認定兩人對話已經超出普通友誼程度，判許男應賠償12萬元，可上訴。

據悉，長相甜美、熱愛玩網路遊戲的宅女小晴，100年間與丈夫奉子成婚，婚後她仍沉迷於遊戲世界，去年更與網友許男以虛擬角色結婚，兩人經常在遊戲、臉書及LINE上面討論性愛話題，用詞非常露骨。

去年9月間，小晴丈夫在家裡的平板電腦中發現小晴與許男的親密合照，這才得知小晴與網友發生婚外情，且他經追查後更發現，小晴不僅與許多次討論性愛話題，還傳送穿著內衣褲的照片給許，甚至曾從新竹跑到台北找許男，他懷疑兩人已發生性關係，氣得與小晴離婚，並對許提告求償百萬。

許男出庭時強調，他與小晴是網路情侶，聊天時出現誇張、露骨的「虛擬性愛」字句非常正常，僅是為了彌補精神上之需求，並沒有真的發生性關係；他並反指小晴丈夫翻拍對話紀錄已侵犯他人隱私權，主張相關紀錄不能作為證據。

台北地院審理後認為，小晴丈夫並未使用竊聽、植入軟體等方式取得對話紀錄，且小晴的隱私權在丈夫配偶權受侵害的情況下也應適度退縮，因此認定相關紀錄可以作為證據使用。

法官認為，小晴與許男多次出現親暱對話，且曾傳內衣照給許，甚至與許討論性交經驗，確實已超過一般友誼分際；此外許男在對話中曾寫下「我不是你丈夫，不會把你逼到撞牆」等語，也足認他知道小晴已婚，其行為確實已侵害小晴丈夫之配偶權，但因無法證明兩人曾真的發生性關係，賠償應以12萬元為適當。