聚餐後返家途中 自撞山壁全家1死3傷

車禍現場。（記者王宣晴翻攝）

2017-10-10 13:22

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名55歲的溫姓男子昨晚載著妻小到桃園跟友人聚餐，餐後走濱海公路準備返回中和住處，不料卻在八里中山路三段自撞路邊山壁，車身翻覆，近乎全毀，副駕駛座的溫妻及後座兩名兒子在路人的協助下脫困，溫男卻受困在車內，警消趕抵救援，但送醫後仍不治身亡，44歲的溫妻及22歲的大兒子骨折，仍在加護病房急救，18歲的小兒子身上多處擦傷，三人送醫急救後暫無生命危險，警方仍在釐清車禍原因。

警方調查，溫姓駕駛有心臟病等慢性病史，昨晚9時許與桃園的友人聚餐後載著妻小返回新北中和的住處，溫妻表示，2名孩子當時在後座睡覺，丈夫駕車行經八里時，猛地朝右前方加速，她朝丈夫大喊：「你幹麻突然加速！」還來不及反應，轎車已撞上山壁翻覆；後方路人見狀趕緊報案，並協助還有意識的溫妻及2名孩子脫困，但溫男被夾困在駕駛座，直到警消趕抵，將車體破壞才救出溫男。

警方表示，溫男送醫後傷重不治身亡，溫妻則手腳挫傷、胸口遭安全帶勒傷，肋骨部分斷裂，大兒子頭部骨折，兩人仍在加護病房急救，傷勢較輕的小兒子已在親戚的陪同下製作筆錄，但因車禍當下在後座睡覺，因此也無法釐清車禍原因；車禍現場也無監視器畫面，報案人行車紀錄器也未錄影，尚待檢警相驗溫男遺體，釐清車禍原因是否與溫男病發有關。

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