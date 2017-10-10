嘉義國慶前夕驚傳槍擊 1人重傷

嘉義國慶前夕驚傳槍擊案，水上警分局迅速逮捕嫌犯。（記者蔡宗勳翻攝）

2017-10-10 13:17

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣水上鄉一間鐵工廠國慶前夕傳出槍聲，呂姓老闆因蕭姓同業上門談判工程款時爆發肢體衝突，呂某忿忿不平，離去後又持一把改造手槍返回工廠，朝蕭男腹部開1槍，致蕭男傷重，國慶前夕敏感時刻發生槍擊案，警騎立即四出圍捕，案發2小時逮捕呂男，偵訊後，今天上午依殺人未遂等罪移送法辦。

警方調查，55歲呂姓男子在水上鄉大崙村經營鐵工廠，與33歲同行蕭姓男子有工程款糾紛，蕭某昨天晚上11點登門談判，結果雙方一言不合互毆，呂某不敵年輕力壯的蕭某，竟離開自家鐵工廠去拿改造手槍，返回工廠持槍找蕭某理論，對蕭某「登門踏戶」愈講愈生氣，朝蕭男腹部開了1槍，附近居民聽到槍聲報警，呂某則攜槍逃離。

蕭某由消防救護人員送往嘉義長庚醫院急救，由於傷及小腸及大場，腹腔大量出血，一度命危，經醫院做修補手術，目前已無生命危險。

由於槍擊案發生在國慶日前夕，水上警分局長陳俊明馬上召集偵查隊及員警緝捕，休假員警也被返回。

專案小組執行查訪與實施封閉式擴大臨檢勤務，終在案發後2小時內，就在水上鄉緝捕到呂姓嫌犯，查扣改造手槍1枝、彈匣1個、子彈1顆等。

呂嫌供稱，改造手槍械是已故陳姓友人所寄放，但警方對其說法存疑，除追查槍彈來源，也將調查該槍是否涉及其他刑案。

警訊後，將呂某依涉嫌殺人未遂、槍砲等罪嫌移送嘉義地檢察偵辦。