印、菲漁工火拼1死3傷 2印尼漁工一審各判7年8月

去年4月發生外籍漁工喋血，造成1死3傷的萬那杜籍「松暉號」漁船。資料照。（記者黃建華攝）

2017-10-10 12:48

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄港去年4月間驚傳印尼、菲律賓籍漁工火拼械鬥，造成菲籍船員1人肚破腸流跳海溺斃、2重傷，滋事的5名印尼籍漁工被捕，其中，印尼籍查理斯（CHARLES SINAGA）和馬克魯斯（MACHRUS SOLEH）2人近日被高雄地院依共同犯傷害致死罪，各判刑7年8月，可上訴。

高雄港去年4月16日上午發現1具年約30歲的男浮屍，刀、腹各有3處刀傷，肚破腸流，貌似外籍男子。

高雄港警總隊訪查發現，停放於旗津昇航造船廠碼頭的萬那度籍「松暉」號漁船，前一晚發生菲、印兩國漁工鬥毆，當時有3、4名菲國漁工掛彩跳海而逃，經指認確定浮屍為菲律籍漁工塔卡（Tagaca Jonatan Dela Cruz）。

檢警調查，松暉號有17名印尼籍、5名菲律賓籍、2名中國籍、2名萬那度籍及1名台籍船長。船上印、菲漁工長期不合。

去年4月14日，有5名菲律賓漁工入境台灣，將到高鼎造船廠新建造的「伊沙貝拉皇后號」擔任圍網漁船漁工，得知附近「松暉號」漁船也有菲國同鄉，因此在4月15日晚上到對方漁船找同國籍漁工喝酒。

未料當晚9時許，松暉號船上的印、菲漁工積怨已久，當晚10多名印尼籍漁工本來在船下喝酒，突然拿刀械、卸魚鉤、酒瓶衝上船上，見菲律賓漁工就攻擊，一陣鬥毆後寡不敵眾的菲國漁工只能負傷跳海而逃，最後有2名漁工因身體多處刀傷及骨折分送小港醫院及院綜合醫院治療，塔卡則成為海上浮屍。

判決指出，松暉號印尼籍漁工與菲律賓籍漁工積怨已久，案發當天下午，印尼籍漁工查理斯與菲籍漁工發生吵架遭勸開，當晚查理斯和另一艘萬那杜籍「福春126 號」漁船的印尼籍漁工喝酒，越喝越不甘心，才糾集印尼同鄉馬克魯斯等人分持魚鉤、酒瓶返回「松暉號」的船員餐廳找菲律賓籍漁工尋仇，釀成這場1死3傷憾事。