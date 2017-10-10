助行器、拖鞋放岸邊 台中8旬翁溺斃大排

台中霧峰一名余姓老翁今天清晨不明原因落水，消防人員獲報到場搜溺找人。（記者陳建志翻攝）

2017-10-10 12:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名83歲的余姓老翁，平時由印尼籍女看護照顧，今天凌晨5點多女看護起床發現余男不見蹤影，趕緊外出找人，最後在住處附近的灌溉大排旁發現老翁的助行器和拖鞋，人則不見蹤影，趕緊拜託鄰居報案，消防人員獲報在大排池底尋獲已無呼吸心跳的余男，雖送醫急救仍不治，到底是何原因落水仍須檢警進一步釐清。

台中市消防局今天清晨6點13分接獲報案，指稱一名余姓老翁（83歲）疑似掉落

霧峰北豐路105巷旁的灌溉大排，立即派遣溪湳、國光分隊共16名救難人員到場搜溺，抵達時發現余姓老翁的助行器和拖鞋留在大排岸邊，立刻分頭下水找人，並請水利人員關閉水閘門。

救難人員四處搜尋後，約清晨7點在大排的興台埤池池底發現溺水的余男，趕緊打開水閘門降低水位，將已經沒有呼吸心跳的余男救起送醫，不過送醫急救仍不治。

霧峰分局警方調查發現，未婚的余男平時由印尼籍女看護照顧，平時行動不便還有背痛困擾，今天凌晨5點多女看護起床發現老翁不見蹤影，趕緊出門找人，卻在距離住處約100多公尺的大排旁發現助行器、拖鞋，目前已聯絡老翁的家人到警局協助調查，並調閱附近監視器，釐清老翁是輕生還是意外落水。