裸身刺青男偷機車 騎進雪隧還拍打旁邊車窗

國慶連假國五驚見裸身刺青男，偷機車又騎上國五「閒晃」。（記者簡惠茹翻攝）

2017-10-10 12:25

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國慶連假，國五驚見裸身男偷機車又騎上國五跟警察躲貓貓，一路從石碇交流道騎進雪隧，最後在宜蘭端被逮著正著。由於陳男有毒品前科，且精神相當亢奮，警方表示，已對陳男進行驗尿，是否吸毒上路尚待檢驗結果出爐。

30歲陳男向警方供稱，昨天下午先在新北市三峽區安坑里竊取一台機車後，就騎著機車到處閒晃，後來迷路才從石碇交流道騎上國五。警方表示，昨天下午1點25分接獲烏塗管制站通報，在國五南下12.5K要攔截陳男，但是陳男不理會警方，繼續往南騎進雪隧。

陳男不但沒有戴上安全帽，裸著滿是刺青的上身，只穿著一條短褲騎車，在雪隧內甚至以兩腳張開的危險動作騎乘機車，不斷穿梭在兩車道間，除了速度忽快忽慢，還拍打旁邊的車輛車窗，行跡詭異，他騎出雪隧洞口後，將機車停在28.2公里附近的避車彎，人就往旁邊邊坡往下跑，到處躲藏，警方最後在邊坡將人逮捕並帶回頭城分隊。

警方表示，陳男被逮捕時不斷喃喃自語，由於陳男有竊盜和毒品前科，而且被帶到頭城分隊後不斷動來動去，神情亢奮，也有躁鬱症狀，因此對陳男進行驗尿，是否吸毒後上路有待檢驗機構檢驗結果。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第33條4項，騎乘普通重機行駛管制道路國道五號處罰鍰3000到6000元，及第43條1項以其他危險方式騎乘處罰鍰6000到24000元，另刑法部分依機車竊盜及公共危險罪移送地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆