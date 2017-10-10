台中街頭大混戰 10多人持掃把圍毆1人

台中街頭昨晚發生街頭暴力事件。（記者許國楨翻攝黑色豪門企業）

2017-10-10 11:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區昨晚發生一起機車行車糾紛，未料原本僅是小擦撞事故卻因其中一造撂人演變成街頭大混戰，10多人徒手或持掃把圍毆一人，警方獲報啟動快打部隊趕抵處理時，還有人罵三字經並嗆警：開槍啊，結果共5人被帶回警所，訊後分依妨害公務及社維法送辦裁處。

昨晚十時34分許，分別28歲、31歲的劉姓、許姓男子各騎一部機車同向沿河南路方向騎乘，期間因轉彎問題發生糾紛，未料原本僅是小擦撞而已竟因兩人一言不合衍生這起街頭暴力事件，當時劉男打電話給31歲的胞兄先撂了7、8人前來，接著又有5、6人分開車或騎車趕來助陣，過程也被民眾全都錄上傳到臉書「黑色豪門企業」。

畫面中只見10多人以徒手或就地取材拿起路邊掃把圍著許男一陣毆打，現場喧鬧聲不斷，警方獲報啟動快打部隊出動20多名警力趕往處理，先協助被打到在地頭破血流的許男送醫，所幸只有傷勢不嚴重，經包紮後尚未提出傷害告訴。

至於劉男一方見警方到來有人先閃人，但還是有人不信邪持續叫囂，31歲的王男更以三字經罵警還嗆聲：開槍啊，警方迅速控制現場將連同王男在內的5名滋事者帶回偵辦，除王男依妨害公務罪嫌送辦，另4人則依社維法裁處。