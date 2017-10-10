色情養生館客人、小姐供詞不同 簡易庭撤銷裁罰

2017-10-10 11:17

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市仁武警分局今年1月間臨檢轄區一家養生館，店內黃姓女子與李姓男客雖然衣著端莊，但李男供稱黃女主動撫摸他下體問要不要作「半套」？還沒射精警方就臨檢，警方因此將黃女依違反社會秩序維護法裁罰1500元，但黃女不服聲明異議，簡易庭認為全案僅男客片面之詞，異議有理，撤銷原處份，黃女不罰。

高市仁武警分局今年1 月18日19時20分許，臨檢轄區「越情養生館」2 樓包廂內，發現黃姓女子與李姓男客共處一室，衣著整齊，但警訊時李男供稱，黃女主動撫摸他的下體並詢問是否要進行「半套」性交易（俗稱打手槍），即以手撫摸他的性器，但尚未結束及議價即遭警方查獲。

仁武警分局偵查隊因此依社會秩序維護法裁罰黃女1500元。

不過，黃女堅稱沒有幫李男作「半套」色情按摩，不服仁武警分局的裁罰，向簡易法庭聲明異議，辯稱她當天幫李男按摩時，李男有要求伊給予額外服務，並要加錢給她，但一直被她拒絕，後來警察進來臨檢時，伊與李男均衣著整齊，現場並無任何證據顯示有從事性交易，因此依法聲明異議。

簡易庭審理時，李男供稱他當晚消費時，由黃女幫他按摩，按摩過程中黃女主動撫摸他下體並問要不要打手槍，他說「打手槍」打不出來，想要全套性交易服務，黃女則說她不做全套，他就跟黃女說「那幫我打手槍」，後來警方實施臨檢時，黃女從監視器看到警方走進來後就叫他穿起衣服，和他的「半套」服務還未完成，也未議價。

法官據此認為，黃女遭警方查獲前，是否與李男已為有對價之性交易或猥褻之既遂行為，已有疑義。且警方當日在養生館內搜索，未扣得任何性交易之對價或其他性交易證據，無法證明黃女與李男有何原處分機關所指稱「從事性交易之既遂」行為，因此撤銷仁武警分局對黃女的裁罰。