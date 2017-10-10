他只穿內褲躲校園一整晚 原因竟然是…

2017-10-10 10:23

〔記者洪定宏／高雄報導〕64歲王姓男子不滿52歲胞弟將電視音量開得太大聲，害他無法睡覺，憤而持刀砍傷胞弟後，只穿內褲躲在校園，隔天返家被警方逮捕，依殺人未遂罪嫌函送法辦。

高雄警方今天發布訊息指出，上月30日晚間約8點，王嫌不滿弟弟將電視音量開得太大聲，害他無法睡覺，氣得拿彎刀及小鋸子揮舞，砍傷弟弟的左胸及左上臂後，只穿內褲躲到校園一整晚，讓警方遍尋不著。

警方隔天到王家再度查訪，赫見王嫌早已返家正呼呼大睡，將他逮捕帶回偵訊。王嫌辯稱，絕非蓄意要殺害弟弟，只因當時客廳沒開燈，不小心傷到。