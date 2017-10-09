想海撈一筆？連假毒品比黃金貴 警查5千顆膠囊

一大包空膠囊共約5000顆，警方懷疑歹徒想將毒品加入膠囊內，單顆販售。（記者王捷攝）

2017-10-09 23:25

〔記者王捷／台南報導〕國慶連假期間毒品市場似乎也悄悄加溫，黑市價格疑似攀升到1公克2700元，簡直比黃金還貴，台南警方9日晚間破獲毒品分裝站，查出粉紅空膠囊約5000顆、一大包毒品，並依共同持有毒品，逮捕4名20多歲男子及2名未成年少女；警方懷疑，毒品將分裝在膠囊內單顆販售，這10年來都沒看過，不過有道上人士透露，膠囊毒品消失很久，可能是趁著連假期間毒品黑市價格上揚，想海撈一筆，背後疑有高人指點。

9日晚間，警方獲報，指稱某間公寓出入複雜，豈料警員循線到場，卻聞到K毒燃燒臭味，按了門鈴，只見公寓內有4男子與2名少女，還瞥見桌上有一大包不明粉末，警員不動聲色，報請支援。

支援警網到達後，警方在室內起出一大包40公克的毒品，還有約5000顆的粉紅色空膠囊，但現場4男2女都不承認毒品是自己所有，因此警方將一干人等視為共同持有帶回警所偵訊，並在4名男子的尿液中發現有毒品反應，但警方問到4名男子從事何種工作？毒品從何而來？4名男子供詞敷衍，而2名未成年少女都稱不知情，辯稱是來公寓找朋友。

警方懷疑，發現毒品的2房一廳公寓租金約1萬多元，4名男子自稱是當粗工，但身形、打扮卻不像，懷疑此處是毒品分裝站，但問到是否在此處將毒品分裝到膠囊內，4名男子都不坦承。

不過有道上人士透露，這種膠囊毒品10多年前曾經風行，內容物不只有K毒，可能裝入0.1到0.2公克多的毒品，且膠囊內通常會參入其他毒品，一顆售價約200到250或400到450元，依據內容物決定，因為膠囊藥效慢，曾有人多吞了幾粒而暴斃；這些20多歲的年輕人不可能知道這種分裝方式，懷疑有人在背後指點。

警方也指出，近10年來沒有查獲過以膠囊分裝毒品販售的方式，案件背後的疑點還很多，目前以組成專案向上溯源。