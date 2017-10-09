休旅車自撞變電箱翻覆 駕駛命危搶救中

2017-10-09 22:56

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市八里區中山路三段驚傳嚴重事故，1輛銀色休旅車因不明原因自撞路旁變電箱，整輛車翻覆在路面上，大批消防人車趕抵現場救援，發現55歲溫姓男子受困在扭曲變形的駕駛座，消防人員破壞車體將其救出時已無生命跡象，目前仍在搶救中。

至於副駕駛座與後座3名乘客已自行脫困，3人皆全身多處擦挫傷，暫無生命危險。

目擊者向警方表示，當時聽見巨大的撞擊聲響，發現休旅車自撞變電箱翻覆，除駕駛外其餘3名乘客行爬出車外，至於因何故自撞，駕駛有無酒後駕車，仍待警方進一步調查釐清。