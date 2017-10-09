10/9 今彩539頭獎開出9注 威力彩頭獎連11摃

2017-10-09 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月9日）開獎的第106000081期威力彩，頭獎摃龜；第106000241期今彩539，頭獎開出9注，每注可得333萬3333元，分別由彰化縣社頭鄉仁雅村員集路二段132號的「仟億彩券行」開出2注頭獎，雲林縣二崙鄉崙西村中山路219號1樓的「翔宏企業社」、新北市土城區學成路182號的「來得發商行」、高雄市大寮區仁愛路21號的「買旺來彩券行」、台南市東區東明里東安路66號的「億客來彩券行」、新北市淡水區民族路39號的「萬金有彩券行」、嘉義縣竹崎鄉竹崎村中山路195號1樓、宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段59號的「樂山商行」開出。

第106000081期威力彩中獎號碼為：「第一區：15、17、19、20、24、27，第二區：08。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注獲得，每注可得15萬元；肆獎共43注獲得，每注可得2萬元；伍獎共194注獲得，每注可得4000元；陸獎共1659注獲得，每注可得800元；柒獎共2851注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬6131注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3153注中獎，每注可得100元；普獎共3萬6919注中獎，每注可得100元。

第106000081期38樂合彩中獎號碼為「15、17、19、20、24、27」，五合摃龜；四合共2注獲得，每注可得6萬7500元；三合共122注獲得，每注可得5750元；二合共2458注獲得，每注可得750元。

第106000241期今彩539中獎號碼為「05、07、10、14、15」，頭獎開出9注，每注可得333萬3333元；貳獎共260注獲得，每注可得2萬元；參獎共8840注獲得，每注可得300元；肆獎共9萬898注獲得，每注可獲得50元。

第1060002341期39樂合彩中獎號碼為「05、07、10、14、15」，四合共3注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共344注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9431注中獎，每注可得1125元。

第106000241期3星彩中獎號碼為「495」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000241期4星彩中獎號碼為「2220」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見