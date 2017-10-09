黑暗中有人坐床邊 女誤認男友遭偷親

2017-10-09 22:30

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市27歲況姓男子去年父親節當晚聚餐後，懷疑女友皮包落在友人車上，10日凌晨自行到好友住處尋找，因友人入睡、電話未接，況男見門鎖壞了、擅自開門進屋，發現友人妹妹睡在一樓房間，他無故闖入並坐在床邊，由於房內未開燈、一片漆黑，女子驚醒誤以為是男友，詢問「你怎麼現在出現？」突然遭況男親吻嘴唇，女子發現眼前人根本是陌生人，向住樓上的哥哥呼救，況男被桃園地院依無故侵入他人住宅罪、違反性騷擾防治法判處應執行6月有期徒刑、得易科罰金。

況男出庭時辯稱，他有經友人同意入屋，當時是「鬼迷心竅」才會闖入友人妹妹房間，但只是坐在床邊，是友人妹妹自己沒看清楚，把他誤認成是男友還抱他、親他，他僅有靠近、呵氣的動作而已。

女子指證歷歷說，況男當時全身酒氣、飄散菸味，她一開始誤以為是男友，但男友不菸不酒、不會有味道，隨後就起疑並質問「是誰」，但況男突然親了她，她才趕緊呼叫哥哥下樓；法官另傳訊況男友人、亦是女子的哥哥，友人證稱「根本沒同意況男進屋」，當時他早就睡著了，是況男擅自進屋，他與況男是國中同學，畢業後就沒聯絡，退伍後某天在桃園市遇到，才相約聊天、聚餐，事後況男稱女友皮包遺落在車上，要找一天來尋找，但也沒說清楚是哪一天。

法官認為況男說詞狡辯、卸責、犯後態度不佳，不尊重他人居住安寧及女性身體自主權，讓受害女子至今仍生活在不安之中，審結依無故侵入他人住宅罪、違反性騷擾防治法判處應執行6月有期徒刑、得易科罰金。